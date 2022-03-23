Луис Энрике успел просмотреть 74 футболиста с тех пор, как стал тренером сборной Испании

Луис Энрике сборной Испании во время со своей работы на посту главного тренера успел вызвать в команду в общей сложности 74 игрока.

Ранее тренер неоднократно заявлял, что выбирает игроков, которые либо находятся в форме, либо соответствуют его потребностям.

У Энрике в сборной практически нет ключевых игроков, если не считать полузащитника Родри, который вызывается в сборную постоянно, Де Хеа и Бускетса. Впрочем, голкипер «Манчестер Юнайтед» не был приглашен на последний сбор, так же как и полузащитник «Барселоны».

Всего за время работы наставника в сборной побывали 6 вратарей, 29 защитников, 20 полузащитников и 21 нападающий.