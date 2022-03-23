Кесси не получит в «Барселоне» подписной бонус

Ивуарийский полузащитник Франк Кесси при переходе в «Барселоне» не получит от каталонского клуба подписной бонус.

По информации Diario Sport, 25-летний ивуарийский футболист не получит подписной бонус от «сине-гранатовых». Именно благодаря этому каталонская команда сможет платить Кесси почти семь миллионов евро в год по четырёхлетнему соглашению. Напомним, что летом Франк на правах свободного агента перейдёт в «Барселону».

В этом сезоне Франк Кесси в составе «Милана» провёл в итальянской лиге 23 матча и отметился пятью забитыми мячами.