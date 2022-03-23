Деулофеу может вернуться в Испанию

Два севильских клуба — «Севилья» и «Бетис», заинтересованы в подписании полузащитника «Удинезе» Жерара Деулофеу, сообщает fichajes.com.

Действующий контракт 28-летнего испанца с итальянским клубом действует до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 10 миллионов евро.

В текущем сезоне чемпионата Италии Деулофеу провёл 25 матчей, в которых забил 9 голов и сделал 2 результативные передачи.

В сезоне 2014/15 испанец уже выступал за «Севилью» на правах аренды. За 17 матчей в составе андалусийцев хавбек отметился одним голом. Также Деулофеу защищал цвета «Барселоны», «Милана», «Эвертона» и «Уотфорда».