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Чемпионат Испании. Ла Лига

Деулофеу может вернуться в Испанию

23 Марта 2022 • 10:51 Комментировать
Хетафе
...
Мальорка
2.10 3.00 4.05
02.04 15:00

Два севильских клуба — «Севилья» и «Бетис», заинтересованы в подписании полузащитника «Удинезе» Жерара Деулофеу, сообщает fichajes.com.

Действующий контракт 28-летнего испанца с итальянским клубом действует до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 10 миллионов евро.

В текущем сезоне чемпионата Италии Деулофеу провёл 25 матчей, в которых забил 9 голов и сделал 2 результативные передачи.

В сезоне 2014/15 испанец уже выступал за «Севилью» на правах аренды. За 17 матчей в составе андалусийцев хавбек отметился одним голом. Также Деулофеу защищал цвета «Барселоны», «Милана», «Эвертона» и «Уотфорда».   

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Евро-Футбол.Ру,
Бетис Севилья
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ХЕТАФЕ МАЛЬОРКА
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