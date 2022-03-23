«Реал» хочет подписать полузащитника «Боруссии»

Руководители мадридского «Реала» хотят следующим летом попробовать заполучить в свои ряды молодого талантливого английского полузащитника дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингхема.

По информации инсайдера Рамона Альвареса, «королевский клуб» уже давно следит за успехами 18-летнего английского футболиста. Мадридская команда хотела бы летом 2023 года попробовать подписать Джуда. Стоит отметить, что боссы «Боруссии» не против отпустить полузащитника в «Реал».

В этом сезоне Джуд Беллингхем провёл в немецкой лиге 25 матчей, в которых забил три мяча и сделал семь результативных передач.