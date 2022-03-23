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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» хочет подписать полузащитника «Боруссии»

23 Марта 2022 • 08:15 Комментировать

Руководители мадридского «Реала» хотят следующим летом попробовать заполучить в свои ряды молодого талантливого английского полузащитника дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингхема.

По информации инсайдера Рамона Альвареса, «королевский клуб» уже давно следит за успехами 18-летнего английского футболиста. Мадридская команда хотела бы летом 2023 года попробовать подписать Джуда. Стоит отметить, что боссы «Боруссии» не против отпустить полузащитника в «Реал».

В этом сезоне Джуд Беллингхем провёл в немецкой лиге 25 матчей, в которых забил три мяча и сделал семь результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Боруссия Дортмунд Бундеслига Ла Лига Джуд Беллингхем
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