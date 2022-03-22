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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Мальорка» рассталась с главным тренером

22 Марта 2022 • 22:00 Комментировать
Хетафе
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Мальорка
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02.04 15:00

Испанский клуб «Мальорка» объявил о расставании с главным тренером - Луис Гарсия Пласа более не является наставником балеарцев. Это случилось после того, как «Мальорка» потерпела седьмое поражение кряду в текущем сезоне. Клубу предстоит тяжелая борьба за выживание, и в этих условиях руководство решилось на увольнение наставника.

Луис Гарсия проработал с клубом почти два года, он вывел клуб в Примеру, причем команда собрала за сезон в Сегунде 82 очка - это рекорд «Мальорки». Как сообщает издание Marca, наиболее вероятная кандидатура для замены Пласы - мексиканский специалист Хавьер Агирре.

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Евро-Футбол.Ру,
Мальорка Хавьер Агирре Луис Гарсия Пласа
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ХЕТАФЕ МАЛЬОРКА
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