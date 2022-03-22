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Чемпионат Испании. Ла Лига

Педри возьмёт десятый номер в сборной Испании

22 Марта 2022 • 21:55 Комментировать

Полузащитник «Барселоны» Педри сменит номер в сборной Испании.

Как сообщил журналист Альберт Рохе в своём «Твиттере», 19-летний талант будет выступать в своей сборной под десятым номером, а не под 26, как было раньше.

Педри к своим девятнадцати годам уже успел сыграть десять матчей за сборную Испании.

«Барселона» купила полузащитника в сентябре 2019 года у «Лас-Пальмаса», сумма трансфера составила порядка семнадцати миллионов евро. Действующее соглашение Педри с каталонцами будет действовать до 30 июня 2026 года.

В нынешнем сезоне Педри сыграл десять матчей в чемпионате Испании, забил один гол и отдал одну голевую передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Сборная Испании Педри
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