Юсте: «Не исключаю, что продлим контракт с Дембеле»

Вице-президент «Барселоны» Рафаэль Юсте высказался о ситуации с контрактом вингера каталонского клуба Усмана Дембеле.

«Это правда, что Дембеле с каждым днём чувствует себя всё комфортнее и комфортнее в «Барселоне». Не исключаю, что в ближайшие месяцы мы вновь встретимся с его агентами и обсудим продление контракта», - цитирует Юсте Catalunya Radio.

24-летний француз перешёл в «Барселону» в августе 2017 года из дортмундской «Боруссии», сумма трансфера составила 140 миллионов евро. Действующее соглашение Дембеле с «сине-гранатовыми» истекает в конце сезона, стороны пока не договорились о его продлении.