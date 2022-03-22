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Чемпионат Испании. Ла Лига

Эден Азар недоволен положением в «Реале»

22 Марта 2022 • 20:24 Комментировать (2)

Футболист мадридского «Реала» Эден Азар недоволен своим положением в Мадриде. Следует отметить, что бельгиец не провел ни одного «Эль-Классико» за 3 года в команде.

Недавно «Реал» был разгромлен «Барселоной» со счетом 0:4, а футболист не принял участия в игре.

Окружение бельгийца комментировало ситуацию следующим образом:

«Эден мечтал сыграть против «Барселоны». Он очень сильно расстроился из-за того, что не вышел на поле в этом важном матче. Он набрал хорошую форму. Может быть, это его лучшая форма за последние несколько лет» — сказал один из знакомых Азара порталу Goal.com.

Статистика Азара в текущем сезоне: 22 матча во всех турнирах, 1 гол и 2 результативных паса.


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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Эден Азар
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