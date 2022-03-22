Стоичков: «Я бы не стал продлевать контракт с Дембеле»

Легенда болгарского футбола Христо Стоичков высказался о ситуации с контрактом нападающего «Барселоны» Усмана Дембеле.

«Я бы не стал продлевать контракт с Дембеле. Если он хочет остаться, то пусть выйдет и заявит об этом. Он не знает истории клуба. Усман играет хорошо всего несколько игр. Он обладает определенным уровнем, «Барселона» должна извлечь из него максимум до истечения контракта», - цитирует Стоичкова Radioestadio Onda Cero.

24-летний француз сыграл двенадцать матчей за «Барселону» в нынешнем сезоне чемпионата Испании, забил один гол и отдал девять голевых передач.