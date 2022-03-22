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Советник президента «Барселоны» о трансферах Месси и Холанна: «Нет ничего невозможного»

22 Марта 2022 • 19:04 Комментировать

Энрик Масип — советник президента «Барселоны», высказался относительно трансферов Месси и Холанна будущим летом.

Вопрос Холанна

«Очень сложно организовать этот трансфер, но нет ничего невозможного для нашего клуба. Ряд обстоятельств и факторов должны сойтись, дабы переход был согласован. Жоан Лапорта не так давно сказал, что клуб однозначно подпишет новых игроков, но сначала потребуется кого-либо продать. Без дополнительных инвестиций выполнить такую опцию невозможно».

Вопрос возвращения Месси

«Нет ничего невозможного. Со своей стороны скажем, что клуб не подавал никаких сигналов Лео. Мы просто работаем на рынке трансферов над усилением. В «Барсе» должны играть лучшие футболисты» — сказал Энрик Масип журналисту Cadena Cope.


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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси ПСЖ Эрлинг Холанн
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