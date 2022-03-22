«Барселона» уверена в том, что Дембеле уйдет в «ПСЖ»

Руководители «Барселоны» считают, что вингер Усман Дембеле в ближайшее время станет игроком «ПСЖ».

Агент футболиста перестал работать по вопросу продления контракта с «Барселоной», но сам француз счастлив в клубе. На данный момент его все полностью устраивает в Каталонии.

Несмотря на все факторы, Дембеле вряд ли останется. Менеджмент «Барселоны» также не станет работать по вопросу подписания нового контракта. Если француз хочет остаться, должен самостоятельно инициировать переговорный процесс.

В руководстве уверены в том, что 24-летний вингер уже согласовал условия личного контракта с «ПСЖ».

Дембеле провел в команде 21 матч во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 9 передач.