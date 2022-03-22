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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» уверена в том, что Дембеле уйдет в «ПСЖ»

22 Марта 2022 • 18:57 Комментировать

Руководители «Барселоны» считают, что вингер Усман Дембеле в ближайшее время станет игроком «ПСЖ».

Агент футболиста перестал работать по вопросу продления контракта с «Барселоной», но сам француз счастлив в клубе. На данный момент его все полностью устраивает в Каталонии.

Несмотря на все факторы, Дембеле вряд ли останется. Менеджмент «Барселоны» также не станет работать по вопросу подписания нового контракта. Если француз хочет остаться, должен самостоятельно инициировать переговорный процесс.

В руководстве уверены в том, что 24-летний вингер уже согласовал условия личного контракта с «ПСЖ».

Дембеле провел в команде 21 матч во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 9 передач.


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Евро-Футбол.Ру,
Барселона ПСЖ Усман Дембеле
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