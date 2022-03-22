«Барселона» начала переговоры по трансферу Рафиньи

Руководители «Барселоны» планируют совершить трансфер бразильского вингера «Лидса» Рафиньи будущим летом. Издание SPORT сообщает, что представители из Каталонии перешли к делу относительно оформления данной сделки.

Испанцы прибыли на переговоры и проведут первый раунд. В сделке заинтересован лично главный тренер «Барселоны» — Хави. Испанский специалист дал понять, что именно данный футболист может занять позицию одного из будущих лидеров. Более того, это оптимальная замена Дембеле, который переедет в Париж с высокой долей вероятности.

Рафинья уже отказался подписывать новый контракт с «Лидсом».