Защитник «Барселоны» зарабатывает больше всех в Ла Лиге

Центральный защитник «Барселоны» Херард Пике получил статус наиболее высокооплачиваемого футболиста в Ла Лиге. Если верить изданию L’Equipe, испанец зарабатывает 2.33 млн евро в месяц.

Второе место по объему зарплат занимают Азар и Бэйл (2.27 млн евро).

Бускетс закрепился на 3 позиции с заработной платой в размере 1.91 млн. Алаба и Гризманн имеют контракты на 1.88 млн.

Следует отметить, что некоторые источники СМИ говорили о возможном завершении карьеры Пике по окончании текущего розыгрыша Ла Лиги.