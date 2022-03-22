Йович собирается покинуть «Реал» летом

Нападающий «Реала» Лука Йович собирается покинуть мадридский клуб в летнее межсезонье, сообщает Marca.

Тренер «Реала» Карло Анчелотти, который когда-то пытался подписать 24-летнего футболиста в «Наполи», не считает его важной частью своей команды и, если не случится ничего экстраординарного, покинет клуб этим летом.

Несколько клубов уже проявили интерес к его услугам после январского трансферного окна. Среди них «Арсенал» и «Эвертон», а также «Милан» и дортмундская «Боруссия».

Йович был подписан «Реалом» летом 2019 года за 60 миллионов евро, а его контракт с клубом рассчитан до 2025 года.

Игрок, который провел 20 матчей за сборную Сербии и забил семь голов, оценивается Transfermarkt в 18 миллионов евро. Он забил 3 гола и отдал 4 результативные передачи в 49 матчах за «Реал».