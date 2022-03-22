Вингер «Лидса» Рафинья — приоритетная цель «Барселоны»

«Барселона» выбрала игрока «Лидса» Рафинью в качестве своей приоритетной цели, сообщает Diario Sport.

По информации источника, каталонцы видят в 25-летнем бразильце замену Усману Дембеле, который, вероятно, покинет клуб летом нынешнего года.

Важную роль в этой сделке может сыграть бывший полузащитник «Барселоны» Деку, который сейчас является агентом Рафиньи.

В текущем сезоне АПЛ вингер провёл 27 матчей, в которых забил 9 голов и сделал 3 результативные передачи. Действующий контракт футболиста с «Лидсом» заканчивается летом 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает Рафинью в 40 миллионов евро.