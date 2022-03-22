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Чемпионат Испании. Ла Лига

Вингер «Лидса» Рафинья — приоритетная цель «Барселоны»

22 Марта 2022 • 14:07 Комментировать
Хетафе
...
Мальорка
2.10 3.00 4.10
02.04 15:00

«Барселона» выбрала игрока «Лидса» Рафинью в качестве своей приоритетной цели, сообщает Diario Sport.

По информации источника, каталонцы видят в 25-летнем бразильце замену Усману Дембеле, который, вероятно, покинет клуб летом нынешнего года. 

Важную роль в этой сделке может сыграть бывший полузащитник «Барселоны» Деку, который сейчас является агентом Рафиньи.

В текущем сезоне АПЛ вингер провёл 27 матчей, в которых забил 9 голов и сделал 3 результативные передачи. Действующий контракт футболиста с «Лидсом» заканчивается летом 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает Рафинью в 40 миллионов евро. 
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Евро-Футбол.Ру,
Лидс Барселона Рафинья Диас
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ХЕТАФЕ МАЛЬОРКА
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