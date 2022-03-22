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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Вильярреал» планирует подписать полузащитника «Райо Вальекано»

22 Марта 2022 • 11:30 Комментировать

Испанский полузащитник «Райо Вальекано» Санти Комесанья может в летнее межсезонье сменить клубную прописку.

По информации издания As, в услугах 25-летнего испанского футболиста заинтересован «Вильярреал». За Комесанью «жёлтая субмарина» готова выложить около четырёх миллионов евро. Стоит отметить, что соглашение Санти с «Райо Вальекано» рассчитано до лета 2023 года.

В этом сезоне Санти Комесанья провёл в испанском чемпионате 27 поединков, в которых отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Вильярреал Ла Лига Райо Вальекано Санти Комесанья
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