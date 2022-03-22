«Атлетико» хочет подписать Дибалу

Руководители мадридского «Атлетико» планируют в летнее межсезонье побороться за подписание аргентинского форварда «Ювентуса» Пауло Дибалы.

Как сообщает авторитетное издание Gazzetta dello Sport, мадридская команда проявляет большой интерес к 28-летнему аргентинскому футболисту, которого в клубе хотел бы видеть наставник «матрасников» Диего Симеоне. В услугах Дибалы также очень заинтересован миланский «Интер», который готов платить форварду около семи миллионов евро в год.

Напомним, что летом Пауло Дибала станет свободным агентом. В этом сезоне аргентинец провёл в итальянской лиге 21 матч и забил восемь мячей.