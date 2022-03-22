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Чемпионат Испании. Ла Лига

Тер Штеген не включил Месси в свою символическую сборную

22 Марта 2022 • 09:16 Комментировать

Вратарь «Барселоны» Марк-Андре Тер Штеген назвал свою команду мечты и обошелся без Лионеля Месси.

Голкипера попросили составить символическую сборную из игроков, с которыми он когда-либо играл вместе.

Тер Штеген решил выстроить свою команду в ромбовидной схеме 4-4-2 и перечислил семь бывших или нынешних героев «Барселоны».

В их число попали Жерар Пике, Хорди Альба, Серхио Бускетс, Хави, Андрес Иньеста и Френки де Йонг. Но такие игроки, как Месси, Неймар и Луис Суарес, были отвергнуты 29-летним голкипером.

Интересно, что в атаку Тер Штеген поставил Марко Ройса и Марио Гетце.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси Марк-Андре Тер Штеген
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