«Барселона» собирается отдать Пуча и Эззалзули в аренду

«Барселона» постарается отдать в аренду Рики Пуча и Абде Эззалзули в летнее трансферное окно, чтобы освободить место для новичков, сообщает издание SPORT.

Уточняется, что такое решение было принято в связи с приобретением полузащитника Франка Кесси и защитника Андреаса Кристенсена. Судя по всему, молодые футболисты каталонского клуба не смогут получать достаточного игрового времени в следующем сезоне.

Пуч провел в этом сезоне в Ла Лиге 11 матчей и забил 1 гол. Эззалзули сыграл в Ла Лиге 10 матчей, забив 1 гол.