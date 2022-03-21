«Валенсия» – первая команда в топ-5 лигах, получившая 100 жёлтых карточек в текущем сезоне

Испанской «Валенсии» покорилось сомнительное достижение.

Чтобы добраться до отметки в 100 жёлтых карточек в рамках Ла Лиги, футболистам «Валенсии» потребовалось всего 29 матчей. Именно «летучие мыши» лидируют по этому показателю среди всех 98 команд, выступающих в пяти сильнейших чемпионатах Европы в сезоне 2021/22.

Второе место по количеству предупреждений занимает другая испанская команда – «Хетафе» (98), а замыкает тройку самых «грубых» коллективов английский «Лидс» (90). В пятёрке также оказались мадридский «Атлетико» (83) и итальянская «Рома» (82).

После 29 туров испанской Ла Лиги «Валенсия» занимает девятую строчку в турнирной таблице с 40 набранными очками.