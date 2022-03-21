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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Валенсия» – первая команда в топ-5 лигах, получившая 100 жёлтых карточек в текущем сезоне

21 Марта 2022 • 23:46 Комментировать
Валенсия
...
Кадис
1.95 3.25 4.30
03.04 19:30

Испанской «Валенсии» покорилось сомнительное достижение.

Чтобы добраться до отметки в 100 жёлтых карточек в рамках Ла Лиги, футболистам «Валенсии» потребовалось всего 29 матчей. Именно «летучие мыши» лидируют по этому показателю среди всех 98 команд, выступающих в пяти сильнейших чемпионатах Европы в сезоне 2021/22.

Второе место по количеству предупреждений занимает другая испанская команда – «Хетафе» (98), а замыкает тройку самых «грубых» коллективов английский «Лидс» (90). В пятёрке также оказались мадридский «Атлетико» (83) и итальянская «Рома» (82).

После 29 туров испанской Ла Лиги «Валенсия» занимает девятую строчку в турнирной таблице с 40 набранными очками.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Валенсия Лидс Атлетико Мадрид Хетафе
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