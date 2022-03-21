Марсьяль попал под огонь критики от испанских СМИ и фанатов «Севильи»

Нападающий «Севильи» Антони Марсьяль стал объектом критики со стороны испанских СМИ и фанатов «Севильи» из-за вылета команды из Лиги Европы.

Травмы и отсутствие формы у других форвардов позволили Марсьялю выйти в стартовом составе клуба в некоторых матчах лиги. Тем не менее, он не смог создать атакующую угрозу, которую он когда-то демонстрировал в «Юнайтед», и забил всего один гол во всех соревнованиях, несмотря на то, что сыграл восемь игр.

Несколько испанских СМИ подняли вопрос о 26-летнем игроке, напомнив, для чего он изначально был взят в аренду.

Diario de Sevilla пишет, что от француза «ожидается гораздо больше», отмечая, что до конца сезона у него осталось всего десять игр в чемпионате. В статье говорится, что у нападающего «кончился бензин» после хорошего начала игры.

ABC Sevilla сообщает, что Марсьяль был специально приглашен для таких матчей, как игры Лиги Европы, но не проявил себя в них.