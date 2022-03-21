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Чемпионат Испании. Ла Лига

Марсьяль попал под огонь критики от испанских СМИ и фанатов «Севильи»

21 Марта 2022 • 14:19 Комментировать

Нападающий «Севильи» Антони Марсьяль стал объектом критики со стороны испанских СМИ и фанатов «Севильи» из-за вылета команды из Лиги Европы.

Травмы и отсутствие формы у других форвардов позволили Марсьялю выйти в стартовом составе клуба в некоторых матчах лиги. Тем не менее, он не смог создать атакующую угрозу, которую он когда-то демонстрировал в «Юнайтед», и забил всего один гол во всех соревнованиях, несмотря на то, что сыграл восемь игр.

Несколько испанских СМИ подняли вопрос о 26-летнем игроке, напомнив, для чего он изначально был взят в аренду.

Diario de Sevilla пишет, что от француза «ожидается гораздо больше», отмечая, что до конца сезона у него осталось всего десять игр в чемпионате. В статье говорится, что у нападающего «кончился бензин» после хорошего начала игры.

ABC Sevilla сообщает, что Марсьяль был специально приглашен для таких матчей, как игры Лиги Европы, но не проявил себя в них.

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Евро-Футбол.Ру,
Севилья Антони Марсьяль
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