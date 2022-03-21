«Барселона» приостановила интерес к Холанну и Левандовски

«Барселона» приостановила интерес к нападающим Эрлингу Холанну и роберту Левандовски после успешной игры Пьера-Эмерика Обамеянга, сообщает источник.

Игрок сборной Габона забил восемь голов в восьми играх за каталонский клуб с момента перехода из «Арсенала».

Ранее сообщалось, что «Барселона» намерена побороться за нападающих дортмундской «Боруссии» и «Баварии» в попытке найти топового форварда на следующий сезон.

Левандовски пока не заключил нового контракта с «Баварией» и будущее его карьеры пока находится под вопросом. Холанн, по различным сообщениям, ведет переговоры с мадридским «Реалом» и «Манчестер Сити».