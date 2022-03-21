Барелла может продолжить карьеру в «Реале»

Мадридский «Реал» заинтересован в полузащитнике «Интера» Николо Барелле, сообщает El Nacional.

По информации источника, в приглашении 25-летнего полузащитника заинтересован лично главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти.

В текущем сезоне итальянской Серии А Барелла провёл 27 матчей, в которых забил 2 мяча и сделал 10 результативных передач. Контракт футболиста с чёрно-синими действует до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает итальянца в 70 миллионов евро.

Барелла защищает цвета «Интера» с 2019 года, в составе которого выигрывал чемпионат Италии в сезоне 2020/21. В прошлом году вместе с национальной сборной своей страны футболист стал чемпионом Европы.