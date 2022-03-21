Обамеянг мог продолжить карьеру в Саудовской Аравии

Нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг был предложен пяти разным клубам в январе, прежде чем «Барселона» решила подписать с ним контракт. Об этом в своём «Твиттере» сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, ещё у габонского форварда было предложение от саудовского «Аль-Насра», но футболист хотел продолжить выступать в Европе.

Напомним, что Обамеянг перешёл в «Барселону» минувшей зимой из «Арсенала» в качестве свободного агента.

В текущем сезоне 32-летний игрок провёл за «сине-гранатовых» 11 матчей, в которых забил девять мячей и отдал одну голевую передачу.