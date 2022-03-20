«Реал Сосьедад» помог «Реалу», не проиграв «Севилье»

«Реал Сосьедад» смог в гостях не проиграть «Севилье» в 29-м туре чемпионата Испании. Матч завершился безголевой ничьей.
Подобный результат стал в пользу мадридского «Реала», который теперь опережает «Севилью», идущую второй, на девять очков. Также у «сливочных» имеется одна игра в запасе.
Примечательно, что в 23:00 по московскому времени «Реал» сыграет с «Барселоной».
Протокол игры
Дмитрович Марко•Навас Хесус•Кунде Жюль•Гудель Неманья•Аугустинссон Людвиг•Торрес Оливер 67' (Ракитич Иван ( 67') •Делани Томас 80' (Монтьель Гонсало ( 80') •Окампос Лукас•Мунир Эль-Хаддади 46' (Хордан Хоан ( 46') •Корона Хесус 67' (Ламела Эрик ( 67') •Марсьяль Антони 59' (Эн-Несири Юссеф ( 59')
Ремиро Алехандро•Сальдуа Хосеба 32' 46' (Горосабел Андони ( 46' ) • 89'Ариц Элустондо•Ле Норман Робен•Рико Диего•Субименди Мартин•Порту Кристиан 75' (Исак Александр ( 75') •Рафинья Алькантара 64' (Сильва Давид ( 64') •Мерино Микель 64' (Гуриди Хон ( 64') •Янузай Аднан 82' 86' (Мартин Андер ( 86') •Сорлот Александр
20 марта. Стадион "Рамон Санчес Писхуан" (Севилья).