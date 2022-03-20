«Реал Сосьедад» помог «Реалу», не проиграв «Севилье»

«Реал Сосьедад» смог в гостях не проиграть «Севилье» в 29-м туре чемпионата Испании. Матч завершился безголевой ничьей.

Подобный результат стал в пользу мадридского «Реала», который теперь опережает «Севилью», идущую второй, на девять очков. Также у «сливочных» имеется одна игра в запасе.

Примечательно, что в 23:00 по московскому времени «Реал» сыграет с «Барселоной».