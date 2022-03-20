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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал Сосьедад» помог «Реалу», не проиграв «Севилье»

20 Марта 2022 • 22:31 Комментировать
Севилья
0:0
Реал Сосьедад
окончен

«Реал Сосьедад» смог в гостях не проиграть «Севилье» в 29-м туре чемпионата Испании. Матч завершился безголевой ничьей.

Подобный результат стал в пользу мадридского «Реала», который теперь опережает «Севилью», идущую второй, на девять очков. Также у «сливочных» имеется одна игра в запасе.

Примечательно, что в 23:00 по московскому времени «Реал» сыграет с «Барселоной».

Протокол игры  
Севилья 0:0Реал Сосьедад
Дмитрович МаркоНавас ХесусКунде ЖюльГудель НеманьяАугустинссон ЛюдвигТоррес Оливер  67' (Ракитич Иван (  67') Делани Томас  80' (Монтьель Гонсало (  80') Окампос ЛукасМунир Эль-Хаддади  46' (Хордан Хоан (  46') Корона Хесус  67' (Ламела Эрик (  67') Марсьяль Антони  59' (Эн-Несири Юссеф (  59')
Запасные: Ромеро ИванКармона Хосе АнхельСалас КикеБуну ЯссинДиас ХавьерЛуисми КрусСарсана Антонио
Ремиро АлехандроСальдуа Хосеба   32'  46' (Горосабел Андони (  46'   89') Ариц ЭлустондоЛе Норман РобенРико ДиегоСубименди МартинПорту Кристиан  75' (Исак Александр (  75') Рафинья Алькантара  64' (Сильва Давид (  64') Мерино Микель  64' (Гуриди Хон (  64') Янузай Аднан   82'  86' (Мартин Андер (  86') Сорлот Александр
Запасные: Субельдия ИгорГевара АндерРайан МэттИльяраменди АсьерСола АлексПачеко Хон
20 марта. Стадион "Рамон Санчес Писхуан" (Севилья).

 

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Севилья Реал Сосьедад
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окончен Эспаньол 1:0 Мальорка 2.20 3.40 3.30
окончен Кадис 1:0 Вильярреал 4.20 3.45 1.92
окончен Сельта 0:0 Бетис 2.15 3.35 3.45
окончен Севилья 0:0 Реал Сосьедад 2.25 3.05 3.60
Идет 23 минута Реал Мадрид 0:0 Барселона 2.00 3.80 3.60
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