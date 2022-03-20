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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Эспаньол» и «Кадис» одержали победы

20 Марта 2022 • 20:43 Комментировать
Эспаньол
1:0
Мальорка
окончен
Завершились два матча 29-го тура чемпиона Испании по футболу.

«Эспаньол» победил у себя дома «Мальорку» со счётом 1:0 благодаря голу Рауля де Томаса. А «Кадис» на родном поле обыграл «Вильярреал», единственный гол на свой счёт записал Рубен Собрино с передачи Переса Лукаса.

Протокол игры  
Кадис 1:0Вильярреал
(1:0) Собрино Рубен90'   
Ледесма ХеремиасАкапо КарлосЭрнандес ЛуисЧуст ВикторАльфонсо ЛуисАлехо Иван   90'  67' (Собрино Рубен (  67') Сан Эметерио Феде   55'  67' (Мари Хосе (  67') Алькарас РубенИдрисси Уссама   48'  90' (Хименес Фали (  90') Негредо АльвароЛосано Энтони   31'  62' (Лукас Перес (  62')
Запасные: Переа АльбертоКарселен ИсаакАрзамендия СантьягоЙонссон ЙенсХиль ДавидАлекс ФернандесАроян Вараздат
Асенхо СерхиоМарио ГаспарМанди АиссаТоррес Пау II   31'Педраса АльфонсоПарехо Даниэль  46' (Коклен Франсис (  46') Иборра Висенте  46' (Данджума Арно (  46') Чуквезе Саму  71' (Пино Йереми (  71') Ло Чельсо ДжованиГомес Мойсес  46' (Капу Этьен (  46'   48') Диа Булайе  62' (Морено Херард (  62')
Запасные: Пенья РубенАльварес ИкерФойт ХуанРульи ХеронимоЭступиньян ПервисТригерос Мануэль
20 марта. Стадион "Estadio Nuevo Mirandilla".
Протокол игры  
Эспаньол 1:0Мальорка
(1:0) Рауль де Томас42'   
Лопес Диего  46' (Ойер Оласабаль (  46') Хиль Оскар IIКалеро ФернандоКабрера ЛеандроПедроса АдриаЭррера ЯнгельБаре Кейди   23'  55' (Ману Морланес (  55'   81') Эмбарба Адриан  71' (Рибаудо Нико (  71') Дардер СерхиДе Вильена Тонни  54' (Видаль Алеш (  54'   81') Рауль де Томас  86' (Морон Лоренцо (  86')
Запасные: Давид ЛопесЛэй УМелендо ОскарДимата ЛандриМерида ФранСерхи ГомесГарсия Жоан
Рико СерхиоГонсалес Джованни  90' (Фернандо Ниньо (  90') Вальент МартинРаильо Антонио   62'Коста Хауме   9'Ли Кан Ин  60' (Сальва Севилья (  60') Баба Иддрису  82' (Льябрес Хавьер (  82') Санчес Антонио  60' (Кубо Такефуса (  60') Родригес ДаниэльАнхель Луис  46' (Пратс Абдон (  46') Мурики Ведат   37'
Запасные: Хопп МэттьюБатталья РодригоРикельме ЛеонардоГренье КлеманОливан БрианСедлар АлександрРуссо Франко
20 марта. Стадион "Корнелья-Эль Прат" (Барселона).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Мальорка Эспаньол Вильярреал Кадис
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окончен Эспаньол 1:0 Мальорка 2.20 3.40 3.30
окончен Кадис 1:0 Вильярреал 4.20 3.45 1.92
окончен Сельта 0:0 Бетис 2.15 3.35 3.45
Идет 25 минута Севилья 0:0 Реал Сосьедад 2.25 3.05 3.60
20.03  23:00 Реал Мадрид ... Барселона 2.35 3.55 3.15
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