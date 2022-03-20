«Эспаньол» и «Кадис» одержали победы

«Эспаньол» победил у себя дома «Мальорку» со счётом 1:0 благодаря голу Рауля де Томаса. А «Кадис» на родном поле обыграл «Вильярреал», единственный гол на свой счёт записал Рубен Собрино с передачи Переса Лукаса.
Протокол игры
|Кадис
|1:0
|Вильярреал
|(1:0) Собрино Рубен90'
Ледесма Херемиас•Акапо Карлос•Эрнандес Луис•Чуст Виктор•Альфонсо Луис•Алехо Иван 90' 67' (Собрино Рубен ( 67') •Сан Эметерио Феде 55' 67' (Мари Хосе ( 67') •Алькарас Рубен•Идрисси Уссама 48' 90' (Хименес Фали ( 90') •Негредо Альваро•Лосано Энтони 31' 62' (Лукас Перес ( 62')
Асенхо Серхио•Марио Гаспар•Манди Аисса•Торрес Пау II • 31'Педраса Альфонсо•Парехо Даниэль 46' (Коклен Франсис ( 46') •Иборра Висенте 46' (Данджума Арно ( 46') •Чуквезе Саму 71' (Пино Йереми ( 71') •Ло Чельсо Джовани•Гомес Мойсес 46' (Капу Этьен ( 46' ) • 48'Диа Булайе 62' (Морено Херард ( 62')
20 марта. Стадион "Estadio Nuevo Mirandilla".
Протокол игры
|(1:0) Рауль де Томас42'
Лопес Диего 46' (Ойер Оласабаль ( 46') •Хиль Оскар II•Калеро Фернандо•Кабрера Леандро•Педроса Адриа•Эррера Янгель•Баре Кейди 23' 55' (Ману Морланес ( 55' ) • 81'Эмбарба Адриан 71' (Рибаудо Нико ( 71') •Дардер Серхи•Де Вильена Тонни 54' (Видаль Алеш ( 54' ) • 81'Рауль де Томас 86' (Морон Лоренцо ( 86')
Рико Серхио•Гонсалес Джованни 90' (Фернандо Ниньо ( 90') •Вальент Мартин•Раильо Антонио • 62'Коста Хауме • 9'Ли Кан Ин 60' (Сальва Севилья ( 60') •Баба Иддрису 82' (Льябрес Хавьер ( 82') •Санчес Антонио 60' (Кубо Такефуса ( 60') •Родригес Даниэль•Анхель Луис 46' (Пратс Абдон ( 46') •Мурики Ведат 37'
20 марта. Стадион "Корнелья-Эль Прат" (Барселона).