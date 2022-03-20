200 «сухих» матчей для Симеоне в Ла Лиге - он четвертый по этому показателю

Мадридский «Атлетико» обыграл в гостевом матче «Райо Вальекано», это был успех с минимальным счетом - забив один гол, «Атлетико» сохранил свои ворота в неприкосновенности, выиграв в привычном своем стиле.

Для наставника мадридского клуба Диего Симеоне это был юбилейный, 200-й «сухой» матч у руля клуба в испанской Примере, и по этому показателю аргентинский «министр обороны» вышел на четвертое место в истории испанского чемпионата. Впереди лишь Луис Арагонес с 230-тью матчами, Мигель Муньос с 225-ю матчами и Хавьер Ирурета с 204-мя матчами, в которых их команды не пропускали голов.