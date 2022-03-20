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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Эспаньол» победил «Мальорку» благодаря голу де Томаса

20 Марта 2022 • 17:54 Комментировать
Эспаньол
1:0
Мальорка
окончен

В матче 29-го тура Ла Лиги «Эспаньол» на своем поле победил «Мальорку» со счетом 1:0.

Победу хозяевам в концовке первого тайма принес испанский нападающий Рауль де Томас.

«Эспаньол» набрал 36 очков и поднялся на 11-е место в турнирной таблице. В следующем туре команда сыграет на выезде против «Реала Сосьедада».

«Мальорка» потерпела шестое поражение подряд и осталась на 17-м месте в Ла Лиге.

Протокол игры  
Эспаньол 1:0Мальорка
(1:0) Рауль де Томас42'   
Лопес Диего  46' (Ойер Оласабаль (  46') Хиль Оскар IIКалеро ФернандоКабрера ЛеандроПедроса АдриаЭррера ЯнгельБаре Кейди   23'  55' (Ману Морланес (  55') Эмбарба Адриан  71' (Рибаудо Нико (  71') Дардер СерхиДе Вильена Тонни  54' (Видаль Алеш (  54') Рауль де Томас
Запасные: Давид ЛопесЛэй УМелендо ОскарДимата ЛандриМорон ЛоренцоМерида ФранСерхи ГомесГарсия Жоан
Рико СерхиоГонсалес ДжованниВальент МартинРаильо Антонио   62'Коста Хауме   9'Ли Кан Ин  60' (Сальва Севилья (  60') Баба ИддрисуСанчес Антонио  60' (Кубо Такефуса (  60') Родригес ДаниэльАнхель Луис  46' (Пратс Абдон (  46') Мурики Ведат   37'
Запасные: Хопп МэттьюБатталья РодригоРикельме ЛеонардоГренье КлеманФернандо НиньоОливан БрианЛьябрес ХавьерСедлар АлександрРуссо Франко
20 марта. Стадион "Корнелья-Эль Прат" (Барселона).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Мальорка Эспаньол Ла Лига Рауль де Томас
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окончен Эспаньол 1:0 Мальорка 2.20 3.40 3.30
20.03  18:15 Кадис ... Вильярреал 5.00 3.85 1.71
20.03  18:15 Сельта ... Бетис 2.42 3.35 3.05
20.03  20:30 Севилья ... Реал Сосьедад 1.89 3.55 4.30
20.03  23:00 Реал Мадрид ... Барселона 2.00 3.80 3.60
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