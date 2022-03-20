«Эспаньол» победил «Мальорку» благодаря голу де Томаса

В матче 29-го тура Ла Лиги «Эспаньол» на своем поле победил «Мальорку» со счетом 1:0.

Победу хозяевам в концовке первого тайма принес испанский нападающий Рауль де Томас.

«Эспаньол» набрал 36 очков и поднялся на 11-е место в турнирной таблице. В следующем туре команда сыграет на выезде против «Реала Сосьедада».

«Мальорка» потерпела шестое поражение подряд и осталась на 17-м месте в Ла Лиге.