«Эспаньол» победил «Мальорку» благодаря голу де Томаса

В матче 29-го тура Ла Лиги «Эспаньол» на своем поле победил «Мальорку» со счетом 1:0.
Победу хозяевам в концовке первого тайма принес испанский нападающий Рауль де Томас.
«Эспаньол» набрал 36 очков и поднялся на 11-е место в турнирной таблице. В следующем туре команда сыграет на выезде против «Реала Сосьедада».
«Мальорка» потерпела шестое поражение подряд и осталась на 17-м месте в Ла Лиге.
Протокол игры
|(1:0) Рауль де Томас42'
Лопес Диего 46' (Ойер Оласабаль ( 46') •Хиль Оскар II•Калеро Фернандо•Кабрера Леандро•Педроса Адриа•Эррера Янгель•Баре Кейди 23' 55' (Ману Морланес ( 55') •Эмбарба Адриан 71' (Рибаудо Нико ( 71') •Дардер Серхи•Де Вильена Тонни 54' (Видаль Алеш ( 54') •Рауль де Томас
Рико Серхио•Гонсалес Джованни•Вальент Мартин•Раильо Антонио • 62'Коста Хауме • 9'Ли Кан Ин 60' (Сальва Севилья ( 60') •Баба Иддрису•Санчес Антонио 60' (Кубо Такефуса ( 60') •Родригес Даниэль•Анхель Луис 46' (Пратс Абдон ( 46') •Мурики Ведат 37'
20 марта. Стадион "Корнелья-Эль Прат" (Барселона).