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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реалу» придётся заплатить за переход Мбаппе

20 Марта 2022 • 10:27 Комментировать
Эспаньол
...
Мальорка
2.10 3.40 3.60
Через 4 ч. 33 мин.

Как сообщает Marca, переход нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе в «Реал может обойтись руководству «сливочных» в 80 миллионов евро.

По информации источника, несмотря на то, что футболист может перебраться в Мадрид в статусе свободного агента уже летом нынешнего года, «Реал» должен будет выплатить подписной бонус.

В текущем сезоне чемпионата Франции 23-летний Мбаппе забил 15 голов и сделал 10 голевых передач в 25 матчах. В Лиге чемпионов на счету француза 6 забитых мячей и 6 передач в восьми встречах.

Напомним, что в 1/8 финала главного клубного турнира Европы «ПСЖ» уступил как раз мадридской команде по сумме двух встреч (2:3). В обеих играх этого противостояния забивал Мбаппе.   

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Килиан Мбаппе
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