«Реалу» придётся заплатить за переход Мбаппе

Как сообщает Marca, переход нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе в «Реал может обойтись руководству «сливочных» в 80 миллионов евро.

По информации источника, несмотря на то, что футболист может перебраться в Мадрид в статусе свободного агента уже летом нынешнего года, «Реал» должен будет выплатить подписной бонус.

В текущем сезоне чемпионата Франции 23-летний Мбаппе забил 15 голов и сделал 10 голевых передач в 25 матчах. В Лиге чемпионов на счету француза 6 забитых мячей и 6 передач в восьми встречах.

Напомним, что в 1/8 финала главного клубного турнира Европы «ПСЖ» уступил как раз мадридской команде по сумме двух встреч (2:3). В обеих играх этого противостояния забивал Мбаппе.