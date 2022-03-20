Мать Килиана Мбаппе требует 150 млн евро комиссионных от «Реала»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе летом перейдет в мадридский «Реал». Уверенность в будущем француза существенно возросла после вылета столичного гранда из ЛЧ.

Журналист Эдуардо Инда рассказал о переговорном процессе между сторонами и сделал сенсационную новость: Файза Ламари (мать Килиана), просит космический бонус от Мадрида в размере 150 млн евро.

Следует отметить, что Мбаппе подпишет контракт со «сливочными» в качестве свободного агента, но платить Пересу все равно придется.

«ПСЖ» оформил переход парня из «Монако» за 145 млн евро, но трансфер окупился многократно. Теперь дело за «Реалом».

Правда или нет? Сложно ответить на данный вопрос. Ранее в СМИ поступала информация о 40 млн евро, которые получит нападающий за подписание долгосрочного контракта в виде комиссионных.