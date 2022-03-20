Бывший вице-президент «Монако» о Мбаппе: «Килиан всю жизнь мечтал о «Реале»»

Вадим Васильев — бывший вице-президент «Монако», поделился мнением относительно будущего Мбаппе и рассказал о влиянии родителей на сына.

«Мечта Килиана — «Реал». Он никогда не скрывал того, что хотел играть в Мадриде. Он обязательно примет окончательное решение в ближайшее время. Будут те, кто «за» и «против», этого не избежать.

Я полностью уверен в Килиане. Он обязательно сделает правильный шаг для своего развития. Он прислушивается к мнению своих родителей, постоянно консультируется и задает вопросы. Родители Мбаппе — образцовый пример того, каким образом необходимо управлять карьерой своих детей при использовании правильного подхода».