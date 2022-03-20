Анчелотти о Хави: «Он отлично подходит игровому стилю «Барселоны» и менталитету»

Карло Анчелотти дал интервью перед матчем с «Барселоной». Итальянец положительно высказался о работе Хави на новом посту.

«Сегодня у «Барселоны» просматривается четкий стиль выступлений. Идентичность и ДНК клуба не изменилась. Назначение Хави — идеальное решение. Он подходит для «Барсы», причем команда очень хорошо прибавила в процессе его работы.

Сегодня у них нет слабых сторон. Играют великолепно. Чисто мое мнение: Хави отлично работает и в ближайшее время сможет создать конкуренцию в Европе.

Но в тоже время я понимаю, что в футболе необходимо использовать сразу несколько вариантов игровой тактической схемы. Коллектив должен быть мобилен и готов к любому вызову. Мне нравится, когда моя команда играет по-разному».