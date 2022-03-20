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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Атлетико» добыл победу с минимальным счётом

20 Марта 2022 • 00:59 Комментировать
Райо Вальекано
0:1
Атлетико М
окончен

Мадридский «Атлетико» победил в пригороде Мадрида в игре с местным «Райо Вальекано», забив гол в начале второй половины игры. Его на свой счет записал капитан команды Коке.

Благодаря его успеху, «Атлетико» продолжает сражаться за третье место в турнирной таблице с «Барселоной», которая в воскресенье сразится с мадридским «Реалом». 

Протокол игры  
Райо Вальекано 0:1Атлетико М
  49'Коке Хорхе (0:1)
Димитриевски СтолеБалью ИванСуарес Марио   30'Катена АлехандроГарсия Франсиско IIIВалентин ОскарКомесанья Санти   42'  63' (Сисс Пате (  63') Бебе Тьягу  63' (Паласон Иси (  63') Трехо Оскар   66'  84' (Силла Мамаду (  84') Гарсия Альваро IIIГвардиола Серхи  76' (Нтекья Ранди (  76')
Запасные: Эрнандес МариоМараш НиколаЗидан ЛюкаКевин Родригес
Облак Ян   81'Савич Стефан   86'Хименес ХосеМандава РейнилдуЛьоренте МаркосДе Пауль РодригоЭррера Эктор  64' (Кондогбия Жоффрей (  64'   74') Коке Хорхе   79'  90' (Фелипе Аугусто IV (  90') Лоди Ренан   20'  64' (Суарес Луис (  64') Гризманн Антуан  90' (Эрмосо Марио (  90') Фелиш Жоау  64' (Корреа Анхель (  64'   86')
Запасные: Мартин КарлосЛекомт БенжаменСимеоне Джулиано
19 марта. Стадион "Кампо де Вальекас".

 

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окончен Осасуна 3:1 Леванте 1.90 3.45 4.40
окончен Райо Вальекано 0:1 Атлетико М 4.00 3.30 2.03
20.03  16:00 Эспаньол ... Мальорка 2.09 3.45 3.70
20.03  18:15 Кадис ... Вильярреал 5.00 3.85 1.71
20.03  18:15 Сельта ... Бетис 2.42 3.35 3.05
20.03  20:30 Севилья ... Реал Сосьедад 1.89 3.55 4.30
20.03  23:00 Реал Мадрид ... Барселона 2.00 3.80 3.60
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