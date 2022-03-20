«Атлетико» добыл победу с минимальным счётом

Мадридский «Атлетико» победил в пригороде Мадрида в игре с местным «Райо Вальекано», забив гол в начале второй половины игры. Его на свой счет записал капитан команды Коке.

Благодаря его успеху, «Атлетико» продолжает сражаться за третье место в турнирной таблице с «Барселоной», которая в воскресенье сразится с мадридским «Реалом».