«Атлетико» добыл победу с минимальным счётом

Мадридский «Атлетико» победил в пригороде Мадрида в игре с местным «Райо Вальекано», забив гол в начале второй половины игры. Его на свой счет записал капитан команды Коке.
Благодаря его успеху, «Атлетико» продолжает сражаться за третье место в турнирной таблице с «Барселоной», которая в воскресенье сразится с мадридским «Реалом».
Протокол игры
|49'Коке Хорхе (0:1)
Димитриевски Столе•Балью Иван•Суарес Марио • 30'Катена Алехандро•Гарсия Франсиско III•Валентин Оскар•Комесанья Санти 42' 63' (Сисс Пате ( 63') •Бебе Тьягу 63' (Паласон Иси ( 63') •Трехо Оскар 66' 84' (Силла Мамаду ( 84') •Гарсия Альваро III•Гвардиола Серхи 76' (Нтекья Ранди ( 76')
Запасные: Эрнандес Марио•Мараш Никола•Зидан Люка•Кевин Родригес
Облак Ян • 81'Савич Стефан • 86'Хименес Хосе•Мандава Рейнилду•Льоренте Маркос•Де Пауль Родриго•Эррера Эктор 64' (Кондогбия Жоффрей ( 64' ) • 74'Коке Хорхе 79' 90' (Фелипе Аугусто IV ( 90') •Лоди Ренан 20' 64' (Суарес Луис ( 64') •Гризманн Антуан 90' (Эрмосо Марио ( 90') •Фелиш Жоау 64' (Корреа Анхель ( 64' ) 86'
Запасные: Мартин Карлос•Лекомт Бенжамен•Симеоне Джулиано
19 марта. Стадион "Кампо де Вальекас".