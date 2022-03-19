«Осасуна» сильно огорчила «Леванте»

«Осасуна» уверенно разобралась с «Леванте» в матче двадцать девятого тура чемпионата Испании, несмотря на то, что перед этим гости потерпели лишь одно поражение в пяти матчах. Все решилось в конце первого тайма и первой половине второго, когда игроки «Осасуны» забили три мяча.
Один гол «Леванте» отыграл, но изменить ход матча он уже не сумел.
Протокол игры
|(1:0) Авила Эсекьель44'
|(2:0) Будимир Анте57'
|(3:0) Брашанац Дарко64'
|76'Рохер Марти (3:1)
Эррера Серхио•Видаль Начо•Гарсия Давид III•Круз Хуан•Санчес Мануэль•Монкайола Хон 77' (Торрес Роберто ( 77') •Торро Лукас•Брашанац Дарко 77' (Ойер Санхурхо ( 77') •Авила Эсекьель 68' (Iker Benito ( 68') •Будимир Анте 68' (Кике Гарсия ( 68') •Гарсия Рубен 77' (Перес Иньиго ( 77')
Карденас Дани•Marc Pubill 47' 85' (Мирамон Хорхе ( 85') •Робер Пьер•Везу Рубен•Касерес Мартин 62' (Гомес Даниэль ( 62'•Сольдадо Роберто 75') •Сон 84' (Франкеза Энрик ( 84') •Малса Микаэль•Пепелу•Барди Энис 75' (Кантеро Алехандро ( 75') •Моралес Луис•Рохер Марти
19 марта. Стадион "Эль-Садар".