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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Осасуна» сильно огорчила «Леванте»

19 Марта 2022 • 22:30 Комментировать
Осасуна
3:1
Леванте
окончен

«Осасуна» уверенно разобралась с «Леванте» в матче двадцать девятого тура чемпионата Испании, несмотря на то, что перед этим гости потерпели лишь одно поражение в пяти матчах. Все решилось в конце первого тайма и первой половине второго, когда игроки «Осасуны» забили три мяча.

Один гол «Леванте» отыграл, но изменить ход матча он уже не сумел.

Протокол игры  
Осасуна 3:1Леванте
(1:0) Авила Эсекьель44'   
(2:0) Будимир Анте57'   
(3:0) Брашанац Дарко64'   
  76'Рохер Марти (3:1)
Эррера СерхиоВидаль НачоГарсия Давид IIIКруз ХуанСанчес МануэльМонкайола Хон  77' (Торрес Роберто (  77') Торро ЛукасБрашанац Дарко  77' (Ойер Санхурхо (  77') Авила Эсекьель  68' (Iker Benito (  68') Будимир Анте  68' (Кике Гарсия (  68') Гарсия Рубен  77' (Перес Иньиго (  77')
Запасные: Хуан Перес IIМартинес Хавьер IIЭрнандес АриданеБарберо ИванРамальо ЧименоАнхель Хосе
Карденас ДаниMarc Pubill   47'  85' (Мирамон Хорхе (  85') Робер ПьерВезу РубенКасерес Мартин  62' (Гомес Даниэль (  62'Сольдадо Роберто  75') Сон  84' (Франкеза Энрик (  84') Малса МикаэльПепелуБарди Энис  75' (Кантеро Алехандро (  75') Моралес ЛуисРохер Марти
Запасные: Мустафи ШкодранВукчевич НиколаКоке Хорхе IIАйтор ФернандесСараччи МарселоРадоя НеманьяПостиго Серхио
19 марта. Стадион "Эль-Садар".

 

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Осасуна Леванте
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окончен Алавес 2:3 Гранада 2.08 3.25 3.85
окончен Эльче 0:1 Валенсия 2.70 3.15 2.80
окончен Осасуна 3:1 Леванте 1.90 3.45 4.40
19.03  23:00 Райо Вальекано ... Атлетико М 3.90 3.50 2.00
20.03  16:00 Эспаньол ... Мальорка 2.09 3.45 3.70
20.03  18:15 Сельта ... Бетис 2.42 3.35 3.05
20.03  18:15 Кадис ... Вильярреал 5.00 3.85 1.71
20.03  20:30 Севилья ... Реал Сосьедад 1.89 3.55 4.30
20.03  23:00 Реал Мадрид ... Барселона 2.00 3.80 3.60
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