«Осасуна» сильно огорчила «Леванте»

«Осасуна» уверенно разобралась с «Леванте» в матче двадцать девятого тура чемпионата Испании, несмотря на то, что перед этим гости потерпели лишь одно поражение в пяти матчах. Все решилось в конце первого тайма и первой половине второго, когда игроки «Осасуны» забили три мяча.

Один гол «Леванте» отыграл, но изменить ход матча он уже не сумел.