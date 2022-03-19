«Атлетико» предложил контракт Серхи Роберто

Мадридский «Атлетико» сделал предложение по контракту футболисту «Барселоны» Серхи Роберто, сообщает SPORT.

Срок действия контракта 30-летнего футболиста на «Камп Ноу» истекает в конце июня, а это означает, что летом он будет доступен бесплатно.

Босс «Барселоны» Хави недавно говорил о своем желании сохранить испанца, но финансовые проблемы клуба могут привести к тому, что они потеряют его из-за бесплатного трансфера этим летом.

Роберто провел 316 матчей за «Барселону», выиграв шесть титулов Ла Лиги, две Лиги чемпионов и шесть трофеев Кубка Испании.