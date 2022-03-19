Хави: Бензема — одни из лучших девяток в мире, это важная потеря

Главный тренер «Барселоны» Хави, выступая перед журналистами, поделился мыслями перед воскресной игрой с мадридским «Реалом».

«Мадрид» похож на хамелеона, никогда не знаешь, будут ли они выжидать или будут давить. Против «ПСЖ» последние полчаса они сыграли жестоко, под давлением», - сказал Хави.

Также он прокомментировал отсутствие в матче форварда мадридского клуба Карима Бензема. «

Бензема — одни из лучших девяток в мире, это важная потеря, но она ничего не меняет в нашей стратегии. Думаю, это может что-то для них изменить», - сказал главный тренер «Барселоны».