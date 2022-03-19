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Хави: Двери «Барселоны» всегда открыты для Месси

19 Марта 2022 • 20:38 Комментировать

Главный тренер «Барселоны» Хави заявил журналистам, что двери клуба всегда будут открыты для Лионеля Месси.

«Дверь всегда будет открыта, и, пока я тренер, если он захочет приходить каждый день, чтобы посмотреть тренировку или поговорить с менеджером – нет проблем», - сказал Хави.

Он добавил, что считает аргентинского форварда лучшим футболистом мира. Лионель Месси провел в «Барселоне» 17 сезонов. Летом прошлого года он перешел в «ПСЖ».

В матчах Лиги 1 в этом сезоне он провел 18 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 10 результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
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