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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Валенсия» одержала победу над «Эльче», Черышев вышел на замену на 72-й минуте

19 Марта 2022 • 20:17 Комментировать
Эльче
0:1
Валенсия
окончен

В матче 29-го тура Ла Лиги «Эльче» на своем поле проиграл «Валенсии» со счетом 0:1.

Уго Гильямон открыл счет на седьмой минуте, но главный арбитр не засчитал гол из-за офсайда. Неудача не остановила гостей, и они вновь забили уже на 50-й минуте и этот гол отменить уже никто не мог. Победный мяч на счету у  Гонсалу Гедеша.

Российский полузащитник «летучих мышей» Денис Черышев появился на поле на 72-й минуте матча. Стоит отметить, что 31-летний россиянин пропустил 12 матчей команды.

Арендованный у «Спартака» нападающий «Эльче» Эсекиель Понсе провел на поле 58 минут. Аргентинец провел четыре матча за команду, в которых забил 1 гол.

«Валенсия» набрала 40 очков и поднялась на девятое место в Ла Лиге. «Эльче» остался ан 14-й строчке с 32 очками.

Протокол игры  
Эльче 0:1Валенсия
  50'Гуэдеш Гонсалу (0:1)
Бадия ЭдгарБарраган Антонио   8'  46' (Фернандес Хосан (  46') Роко ЭнсоДиего Гонсалес VIIМохика ХоанМилья ПереМаскарель Омар  67' (Гутьеррес Хосе (  67') Гумбау Херард  68' (Перес Кике (  68') Фидель Чавес  77' (Каррильо Гидо (  77') Бое ЛукасПонсе Эсекель  58' (Моренте Тете (  58')
Запасные: Андреу ЛлуисКасилья КикоОлаза ЛукасВерду Гонсало   45'Бигас ПедроМарконе ИванПьятти Пабло
Мамардашвили ГеоргийФулкье Димитри   27'Дьякаби Муктар   39'  48' (Мориба Илайкс (  48') Альдерете ОмарВаскес ХесусСолер КарлосГильямон УгоМуса Юнус  72' (Черышев Денис (  72') Хиль Бриан   65'  72' (Рачич Урош (  72') Макси ГомесГуэдеш Гонсалу
Запасные: Кошта ЭлдерДжюмарт ЭрайМоскера КристианХауме ДоменекДуро УгоИранцо Рубен
19 марта. Стадион "Мартинес Валеро" (Эльче).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Валенсия Денис Черышев Эльче Эсекель Понсе
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окончен Алавес 2:3 Гранада 2.08 3.25 3.85
окончен Эльче 0:1 Валенсия 2.70 3.15 2.80
Идет 24 минута Осасуна 0:0 Леванте 1.90 3.45 4.40
19.03  23:00 Райо Вальекано ... Атлетико М 3.90 3.50 2.00
20.03  16:00 Эспаньол ... Мальорка 2.09 3.45 3.70
20.03  18:15 Кадис ... Вильярреал 5.00 3.85 1.71
20.03  18:15 Сельта ... Бетис 2.42 3.35 3.05
20.03  20:30 Севилья ... Реал Сосьедад 1.89 3.55 4.30
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