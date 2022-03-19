«Валенсия» одержала победу над «Эльче», Черышев вышел на замену на 72-й минуте

В матче 29-го тура Ла Лиги «Эльче» на своем поле проиграл «Валенсии» со счетом 0:1.

Уго Гильямон открыл счет на седьмой минуте, но главный арбитр не засчитал гол из-за офсайда. Неудача не остановила гостей, и они вновь забили уже на 50-й минуте и этот гол отменить уже никто не мог. Победный мяч на счету у Гонсалу Гедеша.

Российский полузащитник «летучих мышей» Денис Черышев появился на поле на 72-й минуте матча. Стоит отметить, что 31-летний россиянин пропустил 12 матчей команды.

Арендованный у «Спартака» нападающий «Эльче» Эсекиель Понсе провел на поле 58 минут. Аргентинец провел четыре матча за команду, в которых забил 1 гол.

«Валенсия» набрала 40 очков и поднялась на девятое место в Ла Лиге. «Эльче» остался ан 14-й строчке с 32 очками.