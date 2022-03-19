«Гранада» вырвала победу у «Алавеса» в 29-м туре Ла Лиги

В матче 29-го тура чемпионата Испании «Гранада» победила «Алавес» со счетом 3:2

На 26-й минуте полузащитник «Алавеса» Хоселу не смог реализовать 11-метровый удар. После перерыва гости открыли счет, отличился Серхио Эскудеро. Через две минуты счет сравнял Гонсало Эскаланте, а еще через пять минут хозяев вперед вывел Ману Вальехо.

Гости не опустили руки и смогли отыграться на 77-й минуте матча благодаря голу Антонио Пуэртасу. На 87-й минуте победу «Гранаде» принес Луис Суарес.

«Гранада» обезопасила себя от зоны вылета, набрав 28 очков. Команда расположилась на 16-й строчке в турнирной таблице Ла Лиги. «Алвес» с 22 очками по-прежнему находится на предпоследнем 19-м месте.