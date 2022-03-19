«Гранада» вырвала победу у «Алавеса» в 29-м туре Ла Лиги

В матче 29-го тура чемпионата Испании «Гранада» победила «Алавес» со счетом 3:2
На 26-й минуте полузащитник «Алавеса» Хоселу не смог реализовать 11-метровый удар. После перерыва гости открыли счет, отличился Серхио Эскудеро. Через две минуты счет сравнял Гонсало Эскаланте, а еще через пять минут хозяев вперед вывел Ману Вальехо.
Гости не опустили руки и смогли отыграться на 77-й минуте матча благодаря голу Антонио Пуэртасу. На 87-й минуте победу «Гранаде» принес Луис Суарес.
«Гранада» обезопасила себя от зоны вылета, набрав 28 очков. Команда расположилась на 16-й строчке в турнирной таблице Ла Лиги. «Алвес» с 22 очками по-прежнему находится на предпоследнем 19-м месте.
Протокол игры
|50'Эскудеро Серхио (0:1)
|(1:1) Эскаланте Гонсало53'
|(2:1) Вальехо Ману57'
|75'Пуэртас Антонио (2:2)
|87'Суарес Луис III (2:3)
Пачеко Фернандо•Nahuel Tenaglia • 41'Лагуардия Виктор•Лежён Флорьян•Дуарте Рубен 88' (Де ла Фуэнте Мигель ( 88' ) • 90'Эдгар Мендес•Эскаланте Гонсало•Н'Диайе Лум 4' 78' (Понс Пере ( 78') •Риоха Луис•Вальехо Ману 78' (Джейсон ( 78') •Хоселу Санмартин 67' (Мойя Антонио ( 67')
Машимиану Луиш•Кини Марин • 27'Дуарте Домингуш•Санчес Герман • 90'Эскудеро Серхио•Нева Карлос 57' (Соро Альберто ( 57') •Кольядо Алекс 62' (Суарес Луис III ( 62') •Петрович Ньегош 62' 84' (Мачис Дарвин ( 84') •Милья Луис•Узуни Мюрто 45' 62' (Пуэртас Антонио ( 62') •Видаль Молина 84' (Этеки Ян ( 84')
19 марта. Стадион "Мендисорроса".