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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Гранада» вырвала победу у «Алавеса» в 29-м туре Ла Лиги

19 Марта 2022 • 18:02 Комментировать
Алавес
2:3
Гранада
окончен

В матче 29-го тура чемпионата Испании «Гранада» победила «Алавес» со счетом 3:2

На 26-й минуте полузащитник «Алавеса» Хоселу не смог реализовать 11-метровый удар. После перерыва гости открыли счет, отличился Серхио Эскудеро. Через две минуты счет сравнял Гонсало Эскаланте, а еще через пять минут хозяев вперед вывел Ману Вальехо.

Гости не опустили руки и смогли отыграться на 77-й минуте матча благодаря голу Антонио Пуэртасу. На 87-й минуте победу «Гранаде» принес Луис Суарес.

«Гранада» обезопасила себя от зоны вылета, набрав 28 очков. Команда расположилась на 16-й строчке в турнирной таблице Ла Лиги. «Алвес» с 22 очками по-прежнему находится на предпоследнем 19-м месте.

Протокол игры  
Алавес 2:3Гранада
  50'Эскудеро Серхио (0:1)
(1:1) Эскаланте Гонсало53'   
(2:1) Вальехо Ману57'   
  75'Пуэртас Антонио (2:2)
  87'Суарес Луис III (2:3)
Пачеко ФернандоNahuel Tenaglia   41'Лагуардия ВикторЛежён ФлорьянДуарте Рубен  88' (Де ла Фуэнте Мигель (  88'   90') Эдгар МендесЭскаланте ГонсалоН'Диайе Лум   4'  78' (Понс Пере (  78') Риоха ЛуисВальехо Ману  78' (Джейсон (  78') Хоселу Санмартин  67' (Мойя Антонио (  67')
Запасные: Пина ТомасМиазга МэттПельистри ФакундоСивера АнтониоХимо НаварроХави ЛопеcАгиррегабириа МартинГарсия Мануэль II
Машимиану ЛуишКини Марин   27'Дуарте ДомингушСанчес Герман   90'Эскудеро СерхиоНева Карлос  57' (Соро Альберто (  57') Кольядо Алекс  62' (Суарес Луис III (  62') Петрович Ньегош   62'  84' (Мачис Дарвин (  84') Милья ЛуисУзуни Мюрто   45'  62' (Пуэртас Антонио (  62') Видаль Молина  84' (Этеки Ян (  84')
Запасные: Виктор ДиазMatias ArezoРочина РубенАарон ЭскандельБакка КарлосРуис ИсмаРаба Даниэль
19 марта. Стадион "Мендисорроса".

 

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окончен Алавес 2:3 Гранада 2.08 3.25 3.85
Идет 11 минута Эльче 0:0 Валенсия 2.85 3.25 2.60
19.03  20:30 Осасуна ... Леванте 1.79 3.70 4.80
19.03  23:00 Райо Вальекано ... Атлетико М 3.90 3.50 2.00
20.03  16:00 Эспаньол ... Мальорка 2.09 3.45 3.70
20.03  18:15 Сельта ... Бетис 2.42 3.35 3.05
20.03  18:15 Кадис ... Вильярреал 5.00 3.85 1.71
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