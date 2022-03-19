Бензема может пропустить матч с «Барселоной»

Французский форвард мадридского «Реала» Карим Бензема может не выйти на поле в предстоящем матче с «Барселоной». Испанские СМИ отмечают, что он пропустил последнюю тренировку «сливочных».

Пока все игроки работали над владением мячом, передачами, а также отрабатывали тактические элемент, Бензема занимался индивидуально в спортзале. Представители мадридского «Реала» не давали официальных комментариев по поводу физической формы футболиста.

Ранее сообщалось, что на поле в матче с «Барселоной» точно не выйдут Ферлан Менди и Гарет Бэйл.

Команды встретятся на поле 20 марта в 23:00 МСК.