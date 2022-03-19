«Атлетико» может потратить более 40 млн евро на защитника «Астон Виллы»

Правый защитник «Астон Виллы» Мэтти Кэш по-прежнему интересен мадридскому «Атлетико».

Об интересе испанского клуба к футболисту сборной Польши стало известно в январе. Позднее Фабрицио Романо подтвердил информацию о том, что Кэш рассматривается «матрасниками» как основной вариант для усиления правого края обороны.

По информации SunSport, «Атлетико» займётся вопросом приобретения Кэша по окончании сезона. Поскольку на 24-летнего игрока претендуют и другие клубы, трансфер может обойтись в 30-40 млн фунтов стерлингов.

Мэтти Кэш сыграл 28 матчей за «Астон Виллу» в нынешнем розыгрыше АПЛ, став автором 3 голов и 3 голевых передач. Transfermarkt оценивает его стоимость в 22 млн евро.