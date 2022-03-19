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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Атлетик» из Бильбао не сумел переиграть «Хетафе»

19 Марта 2022 • 00:59 Комментировать
Атлетик Б
1:1
Хетафе
окончен

В первом матче тридцатого тура чемпионата Испании «Атлетик» принимал в Бильбао гостей из мадридского «Хетафе», но не сумел порадовать своих поклонников победой. Более того, хозяевам пришлось отыгрываться после того, как Энес Унал забил быстрый гол.

Впрочем, отыгрался «Атлетик» достаточно быстро, но после богатого на события первого тайма, как это часто бывает в испанском футболе, второй оказался куда более скудным. 

Протокол игры  
Атлетик Б 1:1Хетафе
  3'Унал Энес (0:1)
(1:1) Юри Берчиче29'   
Унай СимонДе Маркос Оскар   88'  89' (Петхарроман Алекс (  89'   90') Вивиан ДаниэльЙерай АльваресЮри БерчичеБеренгер АлексВенседор Унай  72' (Уильямс Нико (  72') Весга Микель   79'Муньяин Икер  89' (Серрано Нико (  89') Сансет Ойян  78' (Гарсия Рауль (  78') Уильямс Иньяки  78' (Вильялибре Асьер (  78')
Запасные: Саррага ОйерЭскьета ХокинБаленсиага МикельЛекуе ИньигоНуньес УнайКапа Андер
Сория ДавидДьене Даконам   86'Митрович Стефан   25'Куэнка Хорхе   65'Дамиан СуаресАленья Карлес  87' (Иглесиас Хуан (  87') Вильяр ГонсалоОскар Родригес  78' (Йокушлу Окай (  78') Оливера МатиасУнал Энес   32'  87' (Мата Хайме (  87'   90') Рамирес Сандро  74' (Майораль Борха (  74')
Запасные: Gaston AlvarezКабако ЭрикЯньес РубенЯнкто Якуб   90'Конде ДиегоФлорентинуВитоло Виктор
18 марта. Стадион "Сан-Мамес" (Бильбао).

 

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окончен Атлетик Б 1:1 Хетафе 1.67 3.35 6.60
19.03  16:00 Алавес ... Гранада 2.15 3.30 3.65
19.03  18:15 Эльче ... Валенсия 2.85 3.25 2.60
19.03  20:30 Осасуна ... Леванте 1.79 3.70 4.80
19.03  23:00 Райо Вальекано ... Атлетико М 3.90 3.50 2.00
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