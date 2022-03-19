«Атлетик» из Бильбао не сумел переиграть «Хетафе»

В первом матче тридцатого тура чемпионата Испании «Атлетик» принимал в Бильбао гостей из мадридского «Хетафе», но не сумел порадовать своих поклонников победой. Более того, хозяевам пришлось отыгрываться после того, как Энес Унал забил быстрый гол.
Впрочем, отыгрался «Атлетик» достаточно быстро, но после богатого на события первого тайма, как это часто бывает в испанском футболе, второй оказался куда более скудным.
Протокол игры
|3'Унал Энес (0:1)
|(1:1) Юри Берчиче29'
Унай Симон•Де Маркос Оскар 88' 89' (Петхарроман Алекс ( 89' ) • 90'Вивиан Даниэль•Йерай Альварес•Юри Берчиче•Беренгер Алекс•Венседор Унай 72' (Уильямс Нико ( 72') •Весга Микель • 79'Муньяин Икер 89' (Серрано Нико ( 89') •Сансет Ойян 78' (Гарсия Рауль ( 78') •Уильямс Иньяки 78' (Вильялибре Асьер ( 78')
Сория Давид•Дьене Даконам • 86'Митрович Стефан • 25'Куэнка Хорхе • 65'Дамиан Суарес•Аленья Карлес 87' (Иглесиас Хуан ( 87') •Вильяр Гонсало•Оскар Родригес 78' (Йокушлу Окай ( 78') •Оливера Матиас•Унал Энес 32' 87' (Мата Хайме ( 87' ) • 90'Рамирес Сандро 74' (Майораль Борха ( 74')
Запасные: Gaston Alvarez•Кабако Эрик•Яньес Рубен•Янкто Якуб • 90'Конде Диего•Флорентину•Витоло Виктор
18 марта. Стадион "Сан-Мамес" (Бильбао).