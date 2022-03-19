«Атлетик» из Бильбао не сумел переиграть «Хетафе»

В первом матче тридцатого тура чемпионата Испании «Атлетик» принимал в Бильбао гостей из мадридского «Хетафе», но не сумел порадовать своих поклонников победой. Более того, хозяевам пришлось отыгрываться после того, как Энес Унал забил быстрый гол.

Впрочем, отыгрался «Атлетик» достаточно быстро, но после богатого на события первого тайма, как это часто бывает в испанском футболе, второй оказался куда более скудным.