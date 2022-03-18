Де Йонг ответил на вопрос о своем будущем в «Барселоне»

Полузащитник «Барселоны» сообщил, что готов продлить контракт.

В интервью Sport.es голландец на вопрос о готовности продлить контракт с «Барсой» на шесть лет, ответил, что с большой долей вероятности продлит действующее соглашение.

Контракт 24-летнего полузащитника истекает до лета 2026 года. Его трансферная стоимость согласно порталу Transfermarkt составляет 70 млн евро.

В нынешнем сезоне голландец сыграл в составе «Барселоны» 35 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал четыре голевые передачи.