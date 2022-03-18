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Чемпионат Испании. Ла Лига

Дани Алвес хочет возвращения Месси в «Барселону»

18 Марта 2022 • 20:16 Комментировать

Защитник «Барселоны» Дани Алвес признался, что хочет, чтобы нападающий Леонель Месси вернулся в каталонский клуб.

«Надеюсь, Лео сможет вернуться в «Барсу».

Я скажу то, что Лео всегда говорил мне: «Где ты будешь лучше, чем здесь», и он прав. Я испытал это», — цитирует Алвеса ESPN.

Аргентинский нападающий покинул «Барселону» летом 2021 года и перешел в «ПСЖ». Вместе с командой он выбыл из Лиги чемпионов и Кубка Франции, вероятнее всего он выиграет чемпионат с парижанами.

34-летний нападающий сыграл 18 матчей в Лиге 1, забил 2 мяча и отдал 10 голевых передач.


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