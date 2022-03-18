Каземиро – перед матчем с «Барселоной»: «Важно не растерять преимущество»

Полузащитник «Реала» Каземиро высказался в преддверии класико с «Барселоной» в 29-м туре Ла Лиги.

«Впереди еще много матчей, будет разыграно примерно 30 потенциальных очков. «Барселона» сейчас показывает свой лучший футбол в сезоне.

Мы в курсе, что обладаем преимуществом и важно его не растерять», — приводит слова Каземиро AS.

«Реал» является лидером в чемпионате Испании, набрав 66 очков. На втором месте идет «Севилья» с отставанием в 10 очков. «Барселона» располагается на третьем месте с 51 очком.

Матч «Реал» - «Барселона» пройдет на «Сантьяго Бернабео» 20 марта. Начало – в 23:00 мск.