Карвахалем заинтересовались клубы МЛС

Согласно испанскому сайту Defensa Central, сразу несколько клубов МЛС заинтересовались защитником мадридского «Реала» Дани Карвахалем.

На сегодняшний день 30-летний защитник провел за «Реал» 318 матчей, забив семь голов и отдав 52 передачи. Однако из-за того, что уровень его результативности снизился из-за некоторых проблем с физической формой за последний год, испанский клуб рассматривает возможность покупки правого защитника в летнее трансферное окно. Это поставит под угрозу положение игрока в клубе.

Однако Карвахаль продолжает оставаться неотъемлемой частью планов Анчелотти. Итальянец убежден в способностях игрока и считает, что тот скоро сможет вернуться к своей лучшей форме. Таким образом, «Реал» на данный момент не заинтересован в продаже Карвахаля.

Контракт защитника с мадридским клубом истекает в 2025 году.