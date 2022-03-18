Алвес: Когда надеваю форму «Барселоны», то чувствую себя супергероем

Бразильский защитник «Барселоны» Дани Алвес в разговоре с журналистами в очередной раз выразил свою любовь к каталонской команде.

Алвес сказал, что приложил много усилий для того, чтобы вернуться в каталонский клуб. Дани отметил, что когда он надевает сине-гранатовую форму «Барселоны», то чувствует себя супергероем, который способен на многое.

Напомним, что этой зимой Дани Алвес вернулся в «Барселону». В этом сезоне бразилец провёл в испанской лиге пять поединков, в которых отметился одним забитым мячом и двумя ассистами.