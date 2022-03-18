Оярсабаль о травме крестов: Наступил момент, которого не хочет ни один игрок

Испанский полузащитник «Реал Сосьедала» Микель Оярсабаль в своих социальных сетях высказался о своей травме крестообразных связок.

Капитан «Сосьедада» написал, что сейчас наступил момент, которого не хочет ни один игрок. Оярсабаль отметил, что ему очень сложно принять случившееся, но теперь у него только одна цель на ближайшее время, а именно вернуться ещё более сильным.

Напомним, что из-за травмы крестов 24-летний испанский футболист выбыл из строя до осени. Оярсабаль должен вернуться на поле только в сентябре.