Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Оярсабаль о травме крестов: Наступил момент, которого не хочет ни один игрок

18 Марта 2022 • 12:10 Комментировать

Испанский полузащитник «Реал Сосьедала» Микель Оярсабаль в своих социальных сетях высказался о своей травме крестообразных связок.

Капитан «Сосьедада» написал, что сейчас наступил момент, которого не хочет ни один игрок. Оярсабаль отметил, что ему очень сложно принять случившееся, но теперь у него только одна цель на ближайшее время, а именно вернуться ещё более сильным.

Напомним, что из-за травмы крестов 24-летний испанский футболист выбыл из строя до осени. Оярсабаль должен вернуться на поле только в сентябре.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Сосьедад Ла Лига Микель Оярсабаль
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
18.03  23:00 Атлетик Б ... Хетафе 1.74 3.60 5.40
Все матчи
Новости
Сегодня, 18 Марта
13:07 · Испания. Ла Лига
Хордан о проигрыше «Вест Хэму»: Горький привкус и огромное разочарование
12:49 · Испания. Ла Лига
Карвахалем заинтересовались клубы МЛС
12:33 · Испания. Ла Лига
Алвес: Когда надеваю форму «Барселоны», то чувствую себя супергероем
12:31 · Англия. Премьер-лига
Гари Невилл посоветовал боссам «МЮ» обратить внимание на Симеоне
12:10 · Испания. Ла Лига
Оярсабаль о травме крестов: Наступил момент, которого не хочет ни один игрок
10:45 · Испания. Ла Лига
«Реал» согласовал контракт с полузащитником «Монако»
10:10 · Испания. Ла Лига
Лопетеги: Поздравляю «Вест Хэм», отличная команда!
09:00 · Испания. Ла Лига
Модрич: «Хочу закончить карьеру в «Реале», но это зависит не только от меня»
08:53 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» заинтересовался Вальверде
07:01 · Испания. Ла Лига
Обамеянг: Когда я счастлив, я готов убивать
05:26 · Испания. Ла Лига
Рауль отпраздновал свой 1000-й день у руля «Кастильи»
05:10 · Испания. Ла Лига
Рамос проиграл суд испанскому тореадору
04:06 · Испания. Ла Лига
Обамеянг: «Впереди главный матч»
02:35 · Испания. Ла Лига
Куртуа: «Барселона» отлично играет»
02:16 · Испания. Ла Лига
Президент Ла Лиги: «Очевидно, что Мбаппе не останется в «ПСЖ»
Все новости
Рекомендуем