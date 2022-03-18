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«Реал» согласовал контракт с полузащитником «Монако»

18 Марта 2022 • 10:45 Комментировать

Руководство мадридского «Реало» согласовало контракт с французским полузащитником «Монако» Орельеном Чуамени.

Как в своём «Твиттере» сообщил инсайдер Рамон Альварес, «сливочные» договорились с 22-летним французским футболистом по поводу условий личного договора, но трансфер Чуамени будет зависеть от подписания Эрлинга Холанна и от количества продаж мадридского клуба. Стоит отметить, что «Монако» планирует выручить с продажи Орельена не менее 50 миллионов евро без учёта бонусов.

Напомним, что в этом сезоне Орельен Чуамени провёл во французской лиге 26 поединков, в которых отметился одним забитым мячом и одним ассистом.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Монако Орельен Чуамени
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