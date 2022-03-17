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Чемпионат Испании. Ла Лига

Оярсабаль порвал связки, срок восстановления – шесть-девять месяцев

17 Марта 2022 • 21:40 Комментировать

В четверг днем «Реал Сосьедад» опубликовал новость о том, что их капитан и лидер Микель Оярсабаль порвал переднюю крестообразную связку.

Полузащитнику сделают операцию в ближайшие недели. Время восстановления может варьироваться, но часто восстановление после такой травмы может занять от шести до девяти месяцев. Оярсабаль пропустит остаток текущего сезона, но, что еще более важно для самого игрока, это может повлиять на его шансы на участие в чемпионате мира. Луис Энрике сделал его ключевой частью своей команды на Евро-2020.

В этом сезоне полузащитник сыграл в Ла Лиге 22 матча, забил 9 голов и сделал 3 результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Сосьедад Микель Оярсабаль
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